Gymnastique - A 53 ans, Donghua Li fait toujours l’acrobate

Depuis les Jeux d’Atlanta, en 1996 et son titre au cheval d’arçons, Donghua Li n’a pas pris un gramme! À 53 ans, il a toujours cette forme olympique et cette souplesse qui ont fait de lui un grand champion. Le Lucernois se trouvait ce week-end à Genève, en qualité d’ambassadeur des Mondiaux de gym artistique. L’occasion pour lui de démontrer, même sans son justaucorps, qu’il a également de belles aptitudes dans cette discipline. Son numéro de haute voltige avec César Salvadori, président de la manifestation, en a impressionné plus d’un, dimanche, à la pause, juste avant que ne commencent les finales.

1 / 4 Donghua Li avait fait aussi de la gym Acro en étant petit, il n’a rien perdu. La preuve avec César Salvadori, le président des championnats du monde qui se sont déroulés à Genève. PIERRE MAILLARD Beaucoup de force et de dextérité entre les deux… PIERRE MAILLARD Et de l’équilibre… PIERRE MAILLARD

Comme le vélo, ça ne s’oublie pas. À croire qu’il avait fait «ça» toute sa vie. Impressionnant. «Quand j’étais encore en Chine alors que j’avais six ans, entre les spécialistes de l’artistique et de l’Acro, on partageait la même salle et les praticables, se souvient Donghua Li. On attendait chacun notre tour pour les placements. J’ai do n c grandi avec cette discipline-là.»

S’il avait alors essayé d e s «mains à mains» ou des «pièces droites en équilibre», le c hampion olympique de cheval d’arço n s n’en est pas devenu accro pour autant, question de priorité et de temps. «Avec les heures passées pour l’artistique, il n’était pas v r aiment possible d’enchaîner avec autre chose à côté», regrette le gymnaste, qui aurait bien aimé poursuivre également ces acrobaties au plus haut niveau. Mais cette discipline n’était pas olympique et c’était sa volonté de participer aux Jeux. «Raison pour laquelle la Chine ne fait pas partie des tout meilleurs dans ce sport.» À l’exception du quatuor, peut-être…

Donghua Li ne cache pas qu’avec son agilité il a forcément reçu des offres pour travailler dans des cirques après sa carrière. «J’ai eu des con t acts avec Knie où j’ai même essayé de réaliser mon numéro de cheval d’arçons sur un vrai cheval, raconte l’Helvète originaire de Chengdu. C’était rigolo mais finalement cela ne s’est pas concrétisé.»

Donghua Li - Champion olympique au cheval d'arçon (Atlanta 1996) PIERRE MAILLARD