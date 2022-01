Football – A 54 ans, Kazuyoshi Miura change de club

Football : À 54 ans, Kazuyoshi Miura change de club

Le Japonais, plus vieux joueur professionnel en activité, n’est toujours pas prêt à prendre sa retraite. Il s’apprête à découvrir un nouveau club.

En 1986, année de son premier match en professionnel, Diego Maradona, Michel Platini ou Karl-Heinz Rummenigge jouaient encore. 35 ans plus tard, Kazuyoshi Miura court encore au haut niveau. L’attaquant japonais, qui a inspiré le personnage de Tsubasa Ohzora (héros du dessin animé culte Olive et Tom), va fêter ses 55 ans dans moins de deux mois et n’entend toujours pas raccrocher les crampons.

Plus les mois passent, plus son impact sur l’histoire du football grandit. En août 2020, à l’occasion d’un match de coupe au Japon, il était devenu le plus vieux joueur à disputer une rencontre professionnelle. Quelques mois plus tard, le Yokohama FC - qu’il a rejoint en 2005 - reconduisait son contrat d’une année. Mais la belle aventure touche à sa fin puisque «King Kazu» a décidé de quitter le club, qui souhaitait pourtant le garder.