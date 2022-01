Fashion Week de Paris - À 57 ans, elle est toujours au top

Une petite robe noire et un chignon serré. Mercredi, à la Fashion Week de Paris, Kristen McMenamy arborait un look faussement sage au défilé haute couture de Valentino. L’Américaine, âgée de 57 ans, est un ovni dans le monde de la mode. Elle promène sa silhouette longiligne et sa longue chevelure blanche pour présenter les collections des plus grands.