Mariage : ­­­­­À 57 ans, Nicolas Cage se marie pour la cinquième fois

L’acteur américain a épousé, à Las Vegas en février 2021, une femme de 26 ans, qu’il a rencontrée au Japon.

Lui en smoking Tom Ford, elle en kimono de mariage fait à la main à Kyoto: Nicolas Cage a épousé le 16 février 2021 Riko Shibata, de 31 ans sa cadette, qu’il a rencontrée il y a un peu plus d’un an au Japon.

L’interprète de Benjamin Gates l’a confirmé dans un communiqué: «C’est vrai, et nous sommes très heureux.» La cérémonie a eu lieu à l’hôtel Wynn de Las Vegas, une cérémonie «très modeste et intime, dans laquelle des vœux traditionnels catholiques et shintos ont été échangés, avec des poèmes de Walt Whitman et des haïkus», a révélé un proche de Nicolas Cage.