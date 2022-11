À 58 ans, Monica Bellucci accepte de vieillir

«Ma beauté biologique n’est plus», assène Monica Bellucci, 58 ans, interrogée par Léa Salamé dans l’émission «Quelle époque!», samedi sur France 2. L’actrice italienne, qui assure la promotion du film «The Girl In The Fountain» d’Antongiulio Panizzi, ajoute: «C’est juste que le temps passe, c’est comme ça. Il y a un temps pour tout et il y a une période biologique qui est précise. Après, il y a d’autres choses qui arrivent, on mûrit, on a une distance par rapport aux choses».