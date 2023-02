À 60 ans, elle devient bodybuildeuse

Six fois par semaine. C’est la fréquence à laquelle Ilene Block, une bodybuildeuse américaine de 63 ans, soulève poids et haltères. L’avocate hawaïenne s’est lancée dans cette discipline en 2020 après avoir pris treize kilos. Une prise de poids induite par l’arrêt d’un régime minceur suivi pendant toute sa vie d’adulte.

Le bodybuilding n’a pas d’âge

Inspirer les autres femmes

Aujourd’hui, l’Américaine s’entraîne sans relâche et a déjà participé à deux compétitions de bodybuilding au sein desquelles elle était la participante la plus âgée. Un point positif pour la bodybuildeuse qui, espère montrer aux femmes que la vie ne s’arrête pas après 60 ans. «Je veux prouver que les stéréotypes ne sont pas vrais et que les femmes peuvent faire ce qu’elles veulent à n’importe quel âge, affirme-t-elle. Même si je suis plus âgée et ménopausée, c’est fascinant de voir comment mon corps réagit à l’entraînement et à mon régime alimentaire. J’ai hâte de voir ce que je peux réaliser d’ici à la prochaine compétition.»