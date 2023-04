enfant: À 7 ans, il coud des robes et habille les stars

Un second défilé et un agent

Avec son label «Couture to the Max», il prépare un second défilé avec des habits, mais aussi des modèles de sacs et des maillots de bain. «Il a désormais des commandes de France, du Mexique, d'Allemagne, des États-Unis et du Canada», explique sa mère. «Max fait toujours ce qu'il veut. Je regarde alors sur la liste d'attente et je demande qui veut l'œuvre terminée.» Une robe créée par Max peut atteindre le prix de 1400 dollars. Le jeune couturier, jusqu’ici conseillé par sa maman, vient également de prendre un agent pour continuer au mieux sa carrière.