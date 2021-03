Longévité : A 70 ans, l’oiseau le plus vieux du monde a un nouveau poussin

Wisdom, une femelle albatros de Laysan à la longévité record, a donné naissance à un nouveau oisillon sur un atoll hawaïen le 1er février dernier.

Wisdom avait pondu un œuf fin 2020 sur son site habituel de nidification dans les îles Midwaym au large de Hawaï. Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR

Les experts de l’US Fish and Wildlife Service (USFWS) sont formels: la femelle albatros Wisdom – qui veut dire «sagesse»! – a eu un nouveau poussin cette année encore. A 70 ans, elle est le plus vieil oiseau sauvage du monde. L’oisillon, issu des amours de Wisdom et d’Akeakamai, a vu le jour le 1er février dernier dans les îles Midway (Hawaï).

Wisdom et Akeakamai «sont ensemble depuis au moins 2010, et potentiellement beaucoup plus longtemps. Cependant, il est probable que Wisdom ait eu plus d'un partenaire au cours de sa vie», a déclaré l’US Fish and Wildlife Service.

Peu de temps après la naissance, «Wisdom est retournée en mer pour se nourrir et son compagnon Akeakamai a pris en charge les tâches d’incubation. Les parents d’albatros partagent les tâches d’incubation et une fois que les poussins éclosent, partagent les tâches d’alimentation.» L’oisillon devrait prendre son envol dans un an, précisent les spécialistes.

De 30 à 36 poussins pondus

L'albatros de Layson est l'espèce d'oiseau sauvage qui a la plus grande longévité, lui qui vit en moyenne 50 ans, selon «Geo.fr» Wisdom bat donc ce record à plate couture!

Son âge avancé lui a aussi permis de mettre au monde au moins 30 à 36 poussins au cours de sa vie, selon l’USFWS. Wisdom avait été localisée et baguée en 1956 sur l’atoll hawaïen.

Le refuge faunique de l’atoll de Midway abrite la plus grande colonie d’albatros du monde et, au total, plus de trois millions d’oiseaux habitent le refuge et le mémorial.