Bâle-Campagne

À 8 ans, il est traité comme un vrai faux-monnayeur

En demandant s’il pouvait payer avec des billets de carnaval, un gamin a déclenché le zèle des enquêteurs.

Une procédure policière de trois heures comprenant fouille de la maison, interrogatoire et prise de photos face-profil. Ce traitement de choc a été réservé à un petit garçon de 8 ans et à son frère aîné âgé de 10 ans. Cause de ce ramdam, un billet factice de 50 euros, rapporte la «Basler Zeitung».