Football: A 8 contre 11, St-Etienne en prend six à la maison

Aucun tir cadré, trois expulsions, six buts encaissés... Le match de la 4e journée de Ligue 2 a tourné au cauchemar pour les Stéphanois. «Heureusement» pour eux, leur public n'a pas pu voir cette déroute, car leur stade Geoffroy-Guichard était à huis clos (pour 4 matches) à la suite des débordements qui avaient émaillé le match de la relégation en fin de saison dernière et qui leur ont aussi coûté trois points de pénalité.

Samedi, contre le Havre, l'ASSE a tout simplement explosé en vol, après la mi-temps. Les Verts ont vu deux joueurs être expulsés (Briançon et Cafaro) en l'espace de six minutes, avant même de rentrer aux vestiaires. Ils ont aussi perdu leur gardien Green en deuxième période (66e), coupable d'une faute de dernier recours. Ce dernier avait encaissé trois buts (51e, 56e et 64e) et celui qui l'a remplacé devant le but, Raveyre, a connu pareille humiliation (80e, 84e et 89e).