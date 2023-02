Pionnier de l’Everest : À 80 ans, Peter Habeler est toujours au sommet

«Une fois tout en haut», il dit avoir ressenti «du bonheur, mais aussi de la peur». L’exploit à peine immortalisé, il avait hâte de redescendre pour retrouver les siens. Depuis, d’autres ont marché dans ses pas, mais l’ascension sans assistance respiratoire reste rare et dangereuse. Le géant himalayen du Népal a été le tombeau d’au moins 300 téméraires, depuis 1950.

Au-delà de 8000 mètres, l’oxygène se raréfie et les grimpeurs pénètrent en «zone létale». «On ne savait pas comment nos muscles et notre cerveau allaient réagir», explique l’octogénaire à l’AFP. «Dieu merci, nous n’avions pas trop conscience des possibilités que cela se passe mal».

«Ouvrir des portes»

Si son compagnon de cordée, l’Italien Messner, est devenu ensuite le premier à conquérir les quatorze sommets de plus de 8000 mètres, Peter Habeler ne se considère pas comme un «collectionneur» de records. Lui en a franchi cinq dans sa carrière et bien d’autres pics réputés, avec surtout le souci d’«ouvrir des portes».

À son retour de l’Everest, il s’est accordé une pause pour consacrer du temps à sa famille et fonder dans son village natal de Mayrhofen une école de ski, aujourd’hui dirigée par l’un de ses deux fils.

«Il faut trouver du plaisir en montant et quand on essaie un peu de comprendre la montagne, elle se change en amie», dit-il avec un large sourire et des yeux pétillants, ajoutant qu’après quelques années passées chez lui, il avait à nouveau des «fourmis dans les jambes».