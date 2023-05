«Sports Illustrated»: À 81 ans, Martha Stewart pose en bikini

Martha Stewart, gourou lifestyle, entrepreneuse et cuisinière à la télévision américaine, ajoute une corde à son arc en posant pour «Sports Illustrated», la revue de maillots de bain la plus emblématique du monde. À 81 ans, elle devient le mannequin le plus âgé ayant jamais fait la couverture du magazine et entre ainsi dans l’histoire.

Vêtue d’un maillot de bain une pièce blanc de la marque Monday Swimwear et d’un survêtement fluide orange du label Torso Creations, elle rayonne en couverture du magazine (voir photo principale), qui avait déjà fait poser une mère de famille.

Lorsqu’elle a dévoilé la couverture lundi matin dans l’émission de télévision «Today», Martha Stewart a dit qu’elle aimait la photo et a confié: «J’étais un peu anxieuse d’être photographiée en maillot de bain devant tous ces gens». Malgré une expérience qu’elle qualifie «d’un peu étrange», elle trouve le résultat final «pas mal».

Pour le shooting, l’Américaine a été photographiée par Ruven Afanador en République dominicaine, en compagnie des autres mannequins du magazine tels que Megan Fox, Kim Petras et Brooks Nader.

«Un peu historique»

Lorsque le magazine de maillots de bain lui demande ce que cela fait d’être le mannequin le plus âgé ayant jamais posé en une, elle répond: «Quand j’ai appris que j’allais faire la couverture, je me suis dit: Oh, c’est plutôt bien. Je vais être la personne la plus âgée à avoir fait la couverture de «Sports Illustrated». Et même si je ne pense pas souvent à mon âge, j’ai trouvé ça un peu historique.»

La célèbre cuisinière déclare: «L’âge n’est pas le facteur décisif en matière d’amitié ou de succès. C’est plutôt ce que les gens font, comment ils pensent et agissent qui est important». Sur les réseaux sociaux, les réactions sont presque toutes positives. De nombreux fans font l’éloge de cette personnalité de la télévision de 81 ans et de son shooting en bikini, les qualifiant d’«iconiques» et d’«inspirants».