Musique – A 81 ans, Tina Turner vend tous ses droits musicaux

Musique : À 81 ans, Tina Turner vend tous ses droits musicaux

Le groupe allemand BMG a annoncé mercredi avoir acquis le catalogue de la chanteuse américaine qui a écoulé 100 millions de disques dans sa carrière.

Âgée de 81 ans, l’interprète de «The Best», «What’s Love Got To Do With It» ou «Private Dancer», a vendu 100 millions de disques durant sa carrière, entre ses dix albums studio, deux live, deux bandes originales et cinq compilations.