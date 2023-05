À 83 ans, Al Pacino va être père pour la quatrième fois

De Niro, son partenaire dans «Heat», pouponne lui aussi

Al Pacino, entré dans l’histoire du cinéma avec «Le Parrain», «Scarface» ou encore «Heat», et oscarisé pour «Le Temps d’un week-end», a déjà trois enfants adultes: Julie Marie (34 ans) avec la professeure d’art dramatique Jan Tarrant et les jumeaux de 22 ans Anton James et Olivia Rose, dont la mère est l’actrice Beverly D’Angelo.