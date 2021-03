Tessin : À 84 ans, il refuse de payer son amende et va deux jours en prison

Un automobiliste, jugeant injuste l’emplacement d’un radar routier, vient de passer 48 heures en cellule après avoir résisté jusqu’au bout au paiement de son amende.

L’octogénaire avait été flashé alors qu’il roulait à 75km/h sur une route limitée à 60, entre Lugano et Bellinzone. Il affirme sa bonne foi: «J’étais sûr que c’était une route limitée à 80. Et franchement, l’emplacement de ce radar était sournois, j’ai donc refusé de payer», raconte-t-il au journal «Tio/20 minuti». Il n’a pas non plus ouvert le porte-monnaie au moment des rappels qui lui ont été adressés. À la fin, la facture atteignait 450 francs.