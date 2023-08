À 89 ans, un conducteur trouve la mort au fond d’un ravin

Un accident de la circulation s’est produit vendredi à Laupen (ZH). Peu après 17h et pour des raisons non éclaircies, un automobiliste est sorti de route sur la gauche de la chaussée dans un virage à droite. Son véhicule a alors chuté dans un ravin avant de s’immobiliser dans le lit d’un ruisseau environ 60 à 80 mètres plus bas.