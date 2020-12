Internet : À 9 ans, Ryan reste le youtubeur le mieux payé

Avec 29,5 millions de dollars engrangés en un an, le jeune Américain conserve la tête du classement de Forbes pour la3e année consécutive.

Grâce à sa chaîne YouTube «Ryan’s ­World» (27,6 millions d’abonnés), il a gagné plus de 29,5 millions de dollars entre juin 2019 et juin 2020. Dans ses vidéos, l’enfant s’amuse à déballer des jouets et à jouer avec. Disposant de ses propres produits dérivés vendus chez Target, Walmart et Amazon, il avait déjà gagné 26 millions en 2019 et 22 millions en 2018.