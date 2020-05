Boby-building

A 91 ans, il soulève toujours de la fonte

Le Birman Sein Maung pratique son sport depuis 70 ans et n'envisage pas d'arrêter.

Une vie disciplinée

Il attribue sa longévité à son mode de vie discipliné, avec pratique religieuse, alimentation saine... et beaucoup d'exercice physique. Avant chaque entraînement, il récite des prières bouddhistes. Puis il s'oint le corps et se met à pratiquer sur les machines.

Sa carrière décolle quelques années plus tard. Dans les années 60, il joue dans deux films et prodigue ses conseils sportifs à des aspirantes au concours de beauté Miss Birmanie. Et en 1962, l'année où l'armée prend le pouvoir, il ouvre à Rangoun, la plus grande ville du pays, sa salle de sport.