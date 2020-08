il y a 1h

Lausanne A 92 ans, le dernier des Mohicans va ranger sa robe noire

Maître Jean Lob, doyen des avocats vaudois, prend sa retraite. Il revient sur sa longue carrière de soixante-six ans, émaillée notamment de succès fulgurants à Strasbourg.

de Abdoulaye Penda Ndiaye

20 minutes

«J’arrête en fin d’année. Je suis trop âgé», a révélé lundi à «20 minutes» Me Jean Lob. Le teigneux pénaliste lausannois fréquente les salles d’audience des tribunaux depuis 1954. Fils d’un banquier juif et enfant de Lausanne, père de deux filles et deux fois grand-père, l’avocat qui aura 93 ans en décembre est d’avis que tout délinquant mérite d’être défendu. «Il m’est arrivé de défendre des tueurs, des violeurs et des pédophiles. L’art de la défense consiste aussi à se battre même pour ceux dont on n’apprécie pas les actes», argumente-t-il.

Marlène Belilos: «Il gagne même les causes perdues»

Dans le milieu judiciaire vaudois, Me Jean Lob est perçu comme «celui qui n’abandonne jamais», ainsi que le décrit l’un de ses jeunes confrères. Pour preuve, il lui est arrivé à cinq reprises de perdre des procès à tous les échelons de la pyramide judiciaire suisse avant de renverser complètement la vapeur à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Son succès le plus retentissant a eu lieu dans le cadre de l’affaire Belilos en 1988. C’était le dénouement d’une longue affaire remontant à 1980 dans le cadre du mouvement protestataire «Lôzane bouge». Une activiste du nom de Marlène Belilos avait été condamnée à une amende en Suisse mais sa peine avait été invalidée par la CEDH parce que le procès ne s’était pas tenu devant une instance judiciaire indépendante. La sentence de Strasbourg avait provoqué un séisme dans le monde judiciaire helvétique. «C’est un avocat formidable qui s’est énormément investi pour une cause qui était financièrement pas rentable pour lui. On peut même dire que la cause semblait perdue. Mais Me Lob gagne même les causes perdues», s’enflammait mardi soir Marlène Belilos, psychanalyste aujourd’hui âgée de 78 ans, de retour en Suisse après un long séjour à Paris.

«Aucun avocat en Suisse n’a eu autant de succès que lui à la CEDH. Il est solitaire et combatif. Passionné de tennis et de vélo, il roule comme un bandit en grillant les feux et sans casque», décrit Me Jean Heim, ancien bâtonnier des avocats vaudois.

Maître Lob (92 ans) est perçu par ses confrères avocats comme «celui qui n’abandonne jamais».

Les lobs de Lob le tennisman

«Quand nous étions jeunes, le challenge, c’était de battre Lob au tennis. Au contraire des autres, il faisait tout pour avoir les spectateurs contre lui. Cela le stimulait. Sur le court, il envoyait toujours des retours en hauteur complètement renversants. C’était le spécialiste des lobs. En cela, il porte bien son nom», rigole l’ancien bâtonnier.

En plus des affaires pénales et du sport, Jean Lob se distingue aussi par sa passion pour la musique et un certain penchant, ouvertement assumé, pour les femmes. Il se souvient avec délectation de ses succès de jadis auprès de la gent féminine. Avant de constater, résigné, que le sexe disparaît à un certain âge. «C’est fort regrettable», soupire-t-il dans un accent touchant de sincérité. Mais l’ex-Don Juan se délecte encore de quelques épisodes grisants de ses anciennes amours. Comme sa relation avec «une cliente à la beauté fulgurante» qui a purgé une peine de prison pour escroquerie avant de vivre une idylle de deux ans avec lui.

Un patron à l’ancienne

Catherine, sa secrétaire depuis une trentaine d’années, se dit «impressionnée par la modestie et l’autorité» de celui qui est également son papa. Seul bémol qu’elle déplore, le patron à l’ancienne, sans collaborateur et qui bosse quasiment toute l’année sans partir en vacances, a systématiquement refusé de rafraîchir les murs d’un autre âge de l’étude. «Pour ne pas avoir à fermer le cabinet un seul jour.»

Coronavirus ou pas, je vais partir bientôt Me Jean Lob

De son côté, Sylvie, kiosquière à Lausanne, dépeint le côté généreux de son papa, que ses détracteurs taxent pourtant de «radin». Redoutable contradicteur des juges, des procureurs et des avocats dans les salles d’audience, Me Jean Lob est curieusement très effacé voire timide en privé. «Souvent, quand il y a des histoires dans la famille, il ne veut pas s’en mêler. Parfois, il faut le bousculer pour qu’il réagisse. Mais quand il réagit, on s’en souvient longtemps», témoigne-t-elle. «Il s’en fout des origines et du niveau social. Lui, c’est l’humain qui l’intéresse», salue la sexagénaire.