Londres : À 94 ans, il bat Jennifer Aniston sur Instagram

En se lançant sur le réseau social pour sauver la planète, le célèbre naturaliste David Attenborough a battu un record détenu par l’actrice américaine.

David Attenborough. KEYSTONE

Estimant que «sauver notre planète est désormais un défi de communication», le célèbre naturaliste britannique David Attenborough, 94 ans, s’est lancé jeudi sur Instagram, où il a gagné un million d’abonnés en quelques heures. En 4 heures et 44 minutes, pour la précision, soit plus rapidement que lorsque Jennifer Aniston a rejoint le même réseau social le 15 octobre 2019 avec un cliché devenu viral. Il montrait l’équipe de la célèbre série TV «Friends» au grand complet. L’actrice américaine avait passé la barre du million d’abonnés en 5 heures et 16 minutes, d’après le Livre Guinness des records.

«Bonjour! Je suis David Attenborough. Je passe à la télévision et à la radio depuis 60 ans, mais ceci est ma toute première fois sur Instagram», a déclaré le fringant nonagénaire dans sa première vidéo postée jeudi sur la plateforme. «Je me lance dans cette démarche, une nouvelle façon de communiquer pour moi, car, comme nous le savons tous, le monde est en danger», ajoute-t-il, citant «les continents en feu, la fonte des glaciers et les poissons qui disparaissent de nos océans».

Le naturaliste, qui a récemment sorti un nouveau documentaire mettant en garde l’humanité contre les risques que lui font courir l’extinction massive des espèces, espère toucher un public plus large en se lançant sur Instagram, plateforme très fréquentée des jeunes.

«Sauver notre planète est désormais un défi de communication», est-il écrit dans la légende de sa publication. «Au cours des prochaines semaines, j’enregistrerai des messages pour expliquer quels sont les problèmes et ce que nous pouvons faire pour y remédier», a ajouté M. Attenborough dans sa vidéo.

Un lancement réussi

Les utilisateurs ont réservé un accueil chaleureux au nouveau compte du réalisateur de «La Planète bleue» et «Planète Terre», suivi vendredi déjà par plus de 2,8 millions d’abonnés. Six heures après sa publication, sa vidéo avait déjà été visionnée plus de 2,5 millions de fois.

Comme «les réseaux sociaux ne sont pas l’habitat naturel de David», deux gestionnaires aideront le nonagénaire à tenir son compte, précise la légende du premier post. «En plus de partager les messages qu’il enregistre spécialement pour ce compte, nous publierons aussi quelques séquences exclusives et ce qui se passe dans les coulisses», ont-ils ajouté.