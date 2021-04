Yayagram : À 96 ans, elle utilise Telegram grâce à la création de son petit-fils

Un Espagnol a fabriqué un appareil pour permettre à sa grand-mère de 96 ans de communiquer facilement avec ses petits-enfants via l’app de messagerie.

Son petit-fils a donc cherché une solution pour que sa grand-mère puisse facilement rester en contact avec ses petits-enfants. «La plupart d’entre eux vivent en dehors de Burgos et ne peuvent pas rendre visite à leur grand-mère à cause des restrictions dues au coronavirus», a expliqué le jeune homme à The Verge. De plus, sa grand-mère est malheureusement malentendante, ce qui rend les appels ou les chats vidéo peu pratiques.