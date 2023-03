En Équateur, Jacob creuse inlassablement à la recherche des siens

Jacob cherche, renifle, creuse, hurle et indique les endroits où sa famille, qui n’a pas pu échapper à l’effondrement, pourrait se trouver.

En Équateur, après le glissement de terrain qui s’est produit à Alausí, le dimanche 26 mars, faisant au moins douze morts et une soixantaine de disparus, le travail de localisation et de sauvetage des survivants se poursuit. Les réseaux sociaux diffusent des images et des vidéos du travail effectué par le personnel déployé sur les lieux du glissement de terrain.