Football: A Amsterdam, ce sera carton interdit

Football : À Amsterdam, ce sera carton interdit

L’Ajax ne tolérera plus les pancartes servant à demander leur maillot aux joueurs. Pour des raisons ou plus moins étonnantes.

Les avertissements oui, les pancartes non.

Le phénomène est connu. Il nécessite un bout de carton carré ou rectangulaire, un poil de qualités artistiques au moment d’y ajouter une phrase volontiers assortie d’un dessin, et finalement une certaine énergie ainsi que le sens du timing pour le tendre au-dessus de sa tête en tribune au moment propice. L’idée, c’est que votre pancarte tape dans l’œil d’un joueur pour qu’il vous offre son maillot à la fin du match. La pratique a cours dans une bonne partie des rencontres un tant soit peu populaires. L’Ajax Amsterdam, lui, ne veut plus en entendre parler.

Danger d’incendie?

Celle du nombre. Le perdant de la Supercoupe des Pays-Bas, qui s’est jouée samedi face au PSV Eindhoven (5-3), estime que le phénomène est en pleine croissance, et que de plus en plus de cartons viennent garnir les tribunes de son stade. Il veut l’endiguer.