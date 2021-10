Procès d’Alain Griset en France – «A aucun moment je n’ai jamais voulu tricher, voler ou cacher quoi que ce soit»

Procès d’Alain Griset en France : «À aucun moment je n’ai jamais voulu tricher, voler ou cacher quoi que ce soit»

Mardi, le ministre des PME était au tribunal pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine.

«Une maladresse peut-être», mais pas une «malhonnêteté»: la défense du ministre en charge des PME Alain Griset n’a pas convaincu mardi le parquet, qui a requis contre lui dix à douze mois de prison avec sursis pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine . Devant le tribunal correctionnel de Paris, le procureur a alourdi ses réquisitions d’une amende et, surtout, d’une peine d’inéligibilité de trois ans qui, s’est-il plu à préciser, entraînerait «automatiquement l’interdiction d’exercer des fonctions publiques» et mettrait ainsi de fait fin à ses fonctions de ministre. «Non seulement le prévenu est de mauvaise foi, mais il est d’une particulière mauvaise foi», a insisté le magistrat.

Ces propos ont offusqué l’avocat d’Alain Griset, Me Patrick Maisonneuve. En sortant de la salle d’audience, il n’a pas hésité à qualifier les réquisitions de «peine de mort à l’encontre d’un ministre, la peine de mort de la fonction». Premier ministre en exercice à comparaître devant un tribunal correctionnel, Alain Griset, 68 ans, entré au gouvernement en juillet 2020, est poursuivi pour «déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale» et «de ses intérêts».

À l’audience mardi, Alain Griset, costume anthracite, chemise blanche et cravate grise, a plaidé la bonne foi. «J’ai été mal conseillé», a-t-il répété en rejetant «la maladresse» sur son banquier, les comptables et autres «sachants qui ne me disaient rien». «On a essayé de faire pour le mieux. Nous ne sommes pas des juristes», a expliqué le ministre.