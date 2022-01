Irak – A Bagdad, des milliers de manifestants demandent le retrait des Américains

Irak : À Bagdad, des milliers de manifestants demandent le retrait des Américains

Des milliers d’Irakiens se sont rassemblés samedi à Bagdad pour marquer le deuxième anniversaire de l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien. Ces derniers ont été tués début 2020 par les États-Unis.

L’attaque nocturne, sur une route de l’aéroport international de Bagdad, avait fait craindre une guerre entre Téhéran et Washington, deux ennemis et deux puissances agissantes en Irak. Quelques jours après l’assassinat de Soleimani, l’Iran avait riposté en tirant des missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains.

Dans le centre de Bagdad, des milliers de partisans du Hachd al-Chaabi, venus pour certains en famille et avec leurs enfants, ont déferlé sur une place fermée à la circulation, a constaté un correspondant de l’AFP. De grands drapeaux blancs frappés de l’insigne du Hachd mais aussi des drapeaux irakiens dominaient la foule. «Non à l’Amérique!» ont scandé les manifestants, dont certains brandissaient des portraits de Soleimani et Mouhandis. «Le terrorisme des États-Unis doit cesser», pouvait-on lire sur une pancarte.

Veillée aux chandelles

À Téhéran, le guide suprême Ali Khamenei a reçu samedi la famille du général iranien tué, en présence du commandant des Gardiens de la Révolution et du chef de la force Qods, unité d’élite chargée des opérations extérieures, autrefois dirigée par Soleimani. En Iran, les commémorations principales commencent lundi et une exposition des capacités iraniennes en matière de missiles est prévue le 7 janvier.

L’Irak est continuellement pris en étau par les tensions entre son grand voisin iranien et les États-Unis. Ces dernières années, des dizaines de tirs de roquettes ou des attaques aux drones piégés ont visé les troupes et intérêts américains en Irak. Jamais revendiquées, ces attaques sont systématiquement imputées par les États-Unis aux factions irakiennes pros Iran. Mais ces attaques sont devenues de plus en plus sporadiques depuis des semaines.