Guerre en Ukraine : À Bakhmout, «le hachoir à viande est en action»

Ukrainian Armed Forces/ via REUTERS

«Bakhmout ne sera pas prise demain, parce qu’il y a une forte résistance, un pilonnage, le hachoir à viande est en action», a-t-il ajouté en référence aux lourdes pertes sur le champ de bataille. Wagner, qui a recruté des milliers de prisonniers pour combattre en Ukraine, mène l’assaut sur Bakhmout depuis l’été et a récemment conquis une série de localités avoisinantes pour tenter d’encercler la ville.

«Forteresse» ukrainienne

«L’adversaire s’active et envoie tout le temps de nouvelles réserves. Tous les jours, ce sont entre 300 à 500 combattants qui arrivent à Bakhmout de partout, les tirs d’artillerie s’accroissent tous les jours», a encore dit Evguéni Prigojine.

Six mois de combats

«Nous comprenons parfaitement qu’il n’y ait pour l’instant pas de perspective que l’adversaire abandonne ses positions sans combattre», a-t-il dit selon les médias russes. Cité de quelque 70’000 habitants avant l’offensive russe il y a un an, Bakhmout a été en grande partie détruite par plus de six mois de combats qui ont provoqué de lourdes pertes dans les deux camps.