A Bakhmout, les «soldats à usage unique» des forces Wagner

Guerre en Ukraine : À Bakhmout, les «soldats à usage unique» des forces Wagner

Tout autour du tunnel en béton sous lequel il s’est abrité, à un kilomètre de la ligne de front, des obus ou roquettes russes volent à intervalles réguliers. À Bakhmout, petite ville de l’est de l’Ukraine, sur laquelle la Russie continue étrangement de pousser, alors même qu’elle recule ailleurs, c’est Evgueni Prigojine, le patron des forces Wagner, qui est à la manœuvre. Et l’oligarque russe, réputé proche de Vladimir Poutine, mais qui affiche des ambitions politiques personnelles croissantes, semble prêt à tout pour remporter ce trophée militaire.

Depuis début octobre, il est accusé par l’Ukraine de déverser là un flot de milliers de combattants recrutés directement dans les prisons russes, contre promesse d’un salaire et d’une amnistie. Utilisés depuis plusieurs semaines principalement en première ligne, et surtout la nuit, ces ex-détenus servent d’«appâts humains», selon plusieurs témoignages de soldats ukrainiens recueillis à Bakhmout.

Des commandos «de diversion»

«Ça commence vers 18h, quand il fait sombre», témoigne Anton, dit «Poliak», 50 ans, membre de la 93e brigade ukrainienne, en repos depuis une blessure. «Ces soldats sans expérience sont envoyés sous nos balles pendant plusieurs minutes, et ils y restent.» Selon lui, jusqu’à sept ou huit commandos dits «de diversion» peuvent ainsi être envoyés sur une position en une seule nuit.

«Leur boulot est d’avancer dans notre direction, pour que l’on tire sur eux et qu’ils puissent alors nous localiser», décrypte Sergii, dit «Tanthon», major dans la 53e brigade des forces ukrainiennes, depuis les abords de la ligne de contact. «Ensuite, ils envoient l’artillerie ou d’autres commandos plus expérimentés sur nos positions.»

La plupart des combattants russes tombent sous les munitions ukrainiennes et, plus rarement, certains, seulement blessés, sont capturés. Le matin même, Tanthon a retrouvé vivant l’un de ces combattants de Wagner, des anciens taulards venus par régiments et appelés par les Ukrainiens «soldats à usage unique». «Dans un sens, il a de la chance, car il est encore en vie, la plupart de ses camarades ont été tués.»