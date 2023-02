Gare de Bâle: un fitness, un Montreux Jazz Café et un chef étoilé

«Ici, c’est pas Lausanne» : À Bâle, la gare s’offre un fitness, un Montreux Jazz Café et un chef étoilé

Vous voyagez souvent via la gare de Lausanne et vous désespérez de ses couloirs trop étroits et parfois malodorants ou de ses commerces qui se comptent sur les doigts d’une main? Déménagez donc à Bâle. Là-bas, la gare ne connaît pas de chantier au point mort, les choses bougent – ce qui est toujours pratique pour une gare ferroviaire.