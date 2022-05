Football: À Bâle, le Dynamo Kiev boucle sa tournée de la paix invaincu

Des pancartes contre la guerre, des drapeaux ukrainiens de partout, des joues d’enfants bariolées en rouge et blanc ainsi qu’en bleu et jaune, quelques joyeux envahissements du terrain, une ambiance confraternelle comme on en voit rarement dans une enceinte de football et surtout, enfin, des sourires… La partie amicale entre Bâle et le Dynamo Kiev a permis à pas mal de monde d’oublier la guerre en Ukraine, l’espace d’une heure et demie. Les deux équipes ont donné un spectacle intéressant sur le pré, pour ne rien gâcher.