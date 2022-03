Football – A Bâle, Servette paye cher la logique du nombre

À dix, puis à neuf, le football est un peu plus compliqué. Et cela est une bonne façon d’expliquer la défaite 2-0 des Genevois à Bâle. Un écart relatif, qui illustre leur solidarité et qui est surtout dû au premier but professionnel de Liam Chipperfield (18 ans, fils de Scott, légende rhénane des années 2000) à la 69e minute, consécutif à un contre bâlois et un mauvais dégagement de Timothé Cognat. Le deuxième, signé Adam Szalai, n’est en effet tombé qu’à la 88e minute.