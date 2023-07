Un cours d’autodéfense gratuit divise les politiques bâloises

Après que de nombreuses femmes ont été victimes de délits sexuels (agressions et viols) dans l’espace public à Bâle, les Femmes PLR de Bâle-Ville ont réagi en proposant le 26 août prochain un cours d’autodéfense gratuit pour les femmes. Au total, 60 places sont disponibles pour une leçon de self-défense de 3 h. Une offre critiquée par le camp bourgeois.

Pour Annina von Falkenstein, députée du Parti libéral-démocrate, la prévention devrait en premier lieu empêcher les délits et donc se faire du côté des auteurs d’agressions ou de viols. Une idée qui est partagée par son frère, Benjamin von Falkenstein, membre du même parti. «Des cours d’autodéfense, parce que la sécurité dans l’espace public relève de la responsabilité personnelle des femmes?» a-t-il raillé.

Sur Twitter (voir ci-dessous), l’UDC Laetitia Block va encore plus loin: «Joli bâillon de campagne. Mais avec un message choquant pour les femmes: la capitulation. Au lieu d’exiger des peines élevées et inconditionnelles pour les auteurs, y compris leur expulsion, afin de rendre la Suisse plus sûre, des cours d’autodéfense sont organisés pour les femmes», écrit-elle.