Afghanistan – A Bamiyan, la grande peur des Hazaras

Afghanistan : À Bamiyan, la grande peur des Hazaras

Cette minorité chiite, qui représente 10 à 20% des quelque 40 millions d’Afghans, est persécutée depuis longtemps.

«Tout le monde est terrifié», assure Najwa, 26 ans, une journaliste locale qui ne peut plus travailler. «Impossible de les croire. Pour les Hazaras, et surtout pour nous, les femmes, il n’y a plus d’espoir». «Quand nous avons appris qu’ils arrivaient, tout le monde a fui dans les montagnes. Nous y avons passé une semaine, mais c’est impossible de vivre là-haut. Nous sommes redescendus».

«Nous sommes là pour vous protéger»

Pour tenter de rassurer les Hazaras, le nouveau pouvoir a nommé l’un des rares chiites à avoir rejoint ses rangs, Mahdi Mujahid, chef des renseignements de la province de Bamiyan. Ses premiers mots: «Ma communauté n’a rien à craindre». Il faudra plus que des paroles pour apaiser les craintes d’Abdul Danesh Yar. À 33 ans, ce directeur d’une école privée est le représentant local de l’Assemblée des sociétés civiles du centre de l’Afghanistan. «Nous ne pouvons leur faire confiance», confie-t-il à l’AFP. «L’histoire de notre pays est pleine de massacres et de déportations d’Hazaras».

«Le futur est imprévisible»

La peur est d’autant plus présente que Bamiyan est l’une des villes qui ont, au cours des vingt dernières années, le plus profité de la présence internationale, de ses initiatives et de ses subventions. Les femmes y faisaient du sport, notamment du cyclisme et du volley, il y avait plus d’étudiantes que d’étudiants à l’université, des concerts de rock y étaient organisés. La province a été gouvernée, pour la première fois dans le pays, par une femme, Habiba Sarabi, de 2005 à 2013. Elle est aujourd’hui en exil en Turquie.