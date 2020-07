Coronavirus en Serbie

A Belgrade, les lits «se remplissent à vitesse express»

Les autorités font face à une deuxième vague de Covid-19. Des hôpitaux entièrement dédiés aux malades doivent rouvrir.

Les autorités ont proclamé un état de «situation d'urgence» dans quatre villes de Serbie les plus atteintes: Kragujevac (centre), Novi Pazar, Tutin (sud-oust) et Vranje (sud).

Les cafés et restaurants ne pourront ouvrir qu'entre 07H00 à 20H00 locales et les manifestations sportives et de divertissement sont interdites.

La situation à Belgrade, Kraljevo (centre) et Uzice (sud-ouest) a elle été qualifiée de «préoccupante» par l'état-major chargé de gérer la crise sanitaire, qui a imposé lundi le port du masque dans les transports publics et les espaces fermés.

Selon les médias, la situation est particulièrement grave à Novi Pazar et Tutin où les établissements médicaux seraient saturés et manqueraient d'équipements. Ces affirmations ont été démenties et qualifiés de «mensonges» par les plus hauts responsables serbes, au premier rang desquels le président Aleksandar Vucic.