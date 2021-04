Allemagne : A Berlin, l’usine Tesla boit la tasse

La population locale fait tout pour retarder le chantier de la «giga-usine» du constructeur automobile. Aujourd’hui, c’est la consommation d’eau qui est mise en cause.

«Tesla a besoin de beaucoup trop d’eau, et cette eau n’existe pas dans la région», s’indigne ce militant écologiste, responsable d’une association de quartier et référent de l’influente ONG allemande Nabu. Annoncé en novembre 2019, le projet a été accueilli avec ferveur dans le pays, fier de l’honneur rendu à l’industrie «Made in Germany». Mais il a aussi suscité la défiance dans le voisinage direct de la future usine. Manifestations, recours en justice, lettres ouvertes... des habitants, soutenus par les ONG fédérales environnementales Nabu et Grüne Liga, ont tout fait pour retarder le projet.

L’an dernier, la justice a même contraint Tesla à suspendre son chantier, après une plainte en référé d’associations craignant la destruction d’habitat naturel d’espèces protégées de lézards et de serpents. Désormais, c’est la consommation d’eau de la future usine qui est mise en cause.

«Rue Tesla»

La «giga-factory» s’étendra sur 300 hectares, pour une production de 500’000 véhicules électriques par an et abritera «la plus grande fabrique de batteries au monde». Le chantier a été réalisé au pas de charge, selon les souhaits d’Elon Musk, patron de l’entreprise californienne. En un an et demi, les vastes forêts de conifères ont laissé place à plusieurs fondations de béton sur un sol ocre, auxquelles les camions accèdent par la «Tesla Strasse» (rue Tesla).