Guerre en Ukraine: A Berlin, Macron et Scholz disent leur «plein soutien» à l’Ukraine

Guerre en Ukraine : À Berlin, Macron et Scholz disent leur «plein soutien» à l’Ukraine

Lundi 9 mai, au pied de la Porte de Brandebourg à Berlin, les deux hommes ont à nouveau déclaré leur soutien à l’Ukraine, envahie par l’armée russe depuis la fin du mois de février.

Olaf Scholz et Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont affiché leur «plein soutien» à l’Ukraine lundi soir en se rendant ensemble sous la Porte de Brandebourg à Berlin, symbole de la Guerre Froide et illuminée pour l’occasion aux couleurs du pays envahi par la Russie, a constaté l’AFP. «Plein soutien à l’Ukraine», a déclaré le chef de l’État français en s’approchant à pied aux côtés du chancelier allemand d’environ 200 personnes massées derrière des cordons, et alors qu’on lui demandait quel message les deux dirigeants voulaient envoyer avec leur démarche.