A Berne, les Etats veulent moins dépenser pour les vaccins

La session d’hiver des Chambres fédérales débute ce lundi 28 novembre. Comme chaque année, c’est l’occasion de débattre du budget de l’année suivante, en l’occurrence celui de 2023. Les prévisions financières pour le ménage fédéral sont relativement équilibrées: des recettes pour 79,8 milliards de francs et des dépenses de 80,5 milliards de francs, laissant un déficit de financement ordinaire de quelque 669 millions de francs. Mais ce n’est pas grave car «le facteur conjoncturel étant supérieur à 1, écrit la Commission des finances des États, le budget présenté remplit les exigences relatives au frein à l’endettement, et présente même un excédent structurel de 209 millions de francs».

6,2 millions pour la promotion des vins

Dans la discussion sur le budget 2023, certaines adaptations ne devraient pas faire de vague. La commission des États propose 6,2 millions de francs pour les moyens destinés à la promotion des ventes de vin suisse, 3,9 millions pour la préservation des races indigènes d’animaux de rente et 4,0 millions de francs pour la protection des troupeaux. Elle propose par ailleurs la réaffectation des 35 millions de francs de la contribution pour la participation au programme Horizon à l’encouragement à l’innovation.

Coupes budgétaires refusées

L’UDC se positionne toutefois en championne des coupes budgétaires pour environ un milliard de francs. Elle veut économiser dans le domaine de l’asile et des réfugiés, dans l’aide au développement, dans la promotion de la culture et dans le personnel de la Confédération. Mais la commission a voté largement contre une réduction transversale des dépenses liées au personnel de la Confédération ou de certaines unités administratives. Elle s’oppose également à la réduction de 40,2 millions de francs pour les aides sociales aux réfugiés et de 81 millions de francs pour les mesures d’intégration.