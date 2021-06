Manœuvre - À Berne, les représentants des locataires sont furax

Sur cette fragile victoire, le président Andreas Aebi (UDC/BE) a estimé que le «système de vote n’avait pas fonctionné» et il a fait procéder à un second vote. Celui-ci a permis à un représentant UDC, un PLR et à deux du Centre de voter. En face, on a compté deux socialistes en plus. Au final, le résultat a changé, la motion a été refusée par 97 voix à 96. L’avocat de l’ASLOCA, Christian Dandrès (Verts/GE), est remonté: «On avait gagné pour une voix et c’est inacceptable que l’on fasse revoter. Même s’il s’agit d’une prérogative du président, il faut qu’il y ait un véritable motif. Ici, le système avait bel et bien fonctionné et il n’y avait aucune irrégularité…»