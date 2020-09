Matteo Berrettini est en forme. L’Italien a pris la mesure au deuxième tour du Français Ugo Humbert (6-4 6-4 7-6). Il n’a pas encore lâché un seul set dans cette édition de l’US Open. Mais le No 8 mondial s’est aussi offert une frappe d’anthologie, qui a marqué les esprits.

Alors dans une position difficile, Berrettini a réussi un coup audacieux: son passing en bout de course est passé entre le filet et la chaise de l’arbitre, en volant particulièrement bas et en terminant sa trajectoire sur la ligne de son adversaire. Sublime. «Je suis content du niveau que je montre dans le tournoi. J’ai beaucoup de succès tant au service que dans le reste» déclarait le sportif après sa victoire.