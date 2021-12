France – A bientôt 75 ans, il va traverser à la rame l’Atlantique

France : À bientôt 75 ans, il va traverser à la rame l’Atlantique

Deux ans après une première traversée en solitaire dans un bateau en forme de tonneau, Jean-Jacques Savin s’attaque cette fois à l’océan à bord d’un canot à rames. Il lèvera l’ancre le 29 décembre.

Du champ’, du foie gras et sa mandoline dans ses bagages

En 2019, il avait passé plus de quatre mois dans un bateau en forme de tonneau de 3 m de long et 2,10 m de diamètre pour traverser l’Atlantique en solitaire, ballotté par les vents et les courants. Cette fois, son canot, orange comme le «tonneau», mesure 8 m de long, 1,70 m de large. Il est équipé de deux cabines à l’avant et à l’arrière et d’un poste de rame au milieu.