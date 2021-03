De l’autre côté de la Sarine, en février dernier, dans le Simmental (BE), vingt écriteaux – dont dix-huit panneaux de localité et deux panneaux de circulation – avaient été dérobés dans neuf communes de la vallée de l’Oberland bernois. Une partie d’entre eux était réapparue comme par enchantement quelques jours plus tard à Kandergrund (BE). La police bernoise parlait alors de vols en série. Au cours des trois dernières années, pas moins de 47 panneaux de localité ont été dérobés dans le canton.