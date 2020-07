Inde

À Bombay, les bidonvilles très touchés par le Covid-19

Des tests sanguins sur des personnes sélectionnées au hasard montrent que les bidonvilles sont bien plus impactés que ceux des autres quartiers.

Plus de la moitié des habitants des bidonvilles de Bombay, dans l’ouest de l’Inde, semblent avoir eu le coronavirus, selon une étude commandée par la ville et diffusée mardi. La recherche jette le doute sur les chiffres officiels de contaminations dans le pays.

Selon les données officielles, l’Inde est déjà le troisième pays le plus touché au monde après les États-Unis et le Brésil, avec près de 1,5 million de cas. Les experts ont déjà prévenu qu’à cause de la pénurie de tests, le chiffre réel pourrait être bien plus élevé.