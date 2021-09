RTS 1 : «À bon entendeur»: Des pirates sous les draps

Le magazine de RTS 1 s’est intéressé aux jouets pour adultes et notamment à ceux qui peuvent être connectés à un téléphone portable.

Les sextoys, on connaît, Mais saviez-vous qu’il en existe qui permettent de se filmer, de se prendre en photo et de se connecter à un téléphone grâce au wi-fi? Dans le cadre d’un sujet consacré à ces jouets, qui deviennent même écolos, «À bon entendeur» a voulu savoir s’il était prudent d’utiliser de tels appareils. La journaliste Viviane Gabriel et le réalisateur Vania Paratte ont fait appel à Seculabs, une société de conseils en sécurité informatique, et lui ont demandé de pirater deux sextoys connectés.