Football – A Bordeaux, Vladimir Petkovic prend la porte

L’aventure aura duré un petit peu plus de six mois. Vladimir Petkovic a été licencié par les Girondins de Bordeaux ce lundi, selon les quotidiens français Sud-Ouest et L’Équipe. Défait 5-0 sur la pelouse de Reims dimanche, le club du Sud-Ouest pointe au 19e rang de Ligue 1 et est plus que jamais menacé par la relégation.