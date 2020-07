SOS Méditerranée

A bout de nerfs, des migrants «sauvés» se jettent à la mer

Coincés en mer à bord du paquebot qui les a secourus, des migrants tentent de rallier les côtes à la nage, au péril de leur vie.

Le bateau-ambulance fait du surplace depuis plusieurs jours entre Malte et l'Italie, et a déjà effectué cinq demandes à ces deux pays pour obtenir un port de débarquement pour les 180 migrants à bord, recueillis lors de quatre opérations distinctes jeudi dernier et mardi.