Coronavirus en Suisse : À bout, le secteur de la santé exige des mesures drastiques

Un cri d’alarme est lancé par H+ Les Hôpitaux de Suisse, Curaviva et l’Aide et soins à domicile qui nécessitent urgemment de meilleures conditions de travail.

Pour le personnel des hôpitaux, des foyers et des soins à domicile, la situation actuelle due à la pandémie de coronavirus est mentalement et physiquement éprouvante. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de travail et des mesures pour contenir l’épidémie.