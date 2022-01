Football – A bout, Max Eberl quitte Mönchengladbach en larmes

Max Eberl a craqué devant la presse. Twitter Borussia Mönchengladbach

Un petit séisme a frappé le Borussia Mönchengladbach vendredi. Présent au club depuis 1999, Max Eberl a annoncé qu’il s’apprêtait à quitter ses fonctions de directeur sportif, qu’il occupait depuis 2008, à la fin du mois de janvier. L’Allemand de 48 avait possédait pourtant un contrat jusqu’en 2026 avec le club basé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Ce départ surprise a certainement été précipité par la mauvaise saison que vivent jusqu’à présent Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Breel Embolo et leurs coéquipiers, seulement 12es de Bundesliga. «C’est de loin la conférence de presse la plus difficile que j’ai jamais tenue, a déclaré le dirigeant devant la presse. Je suis fatigué. Je n’ai plus la force de faire ce travail.»

Il faut dire qu’après une période faste ponctuée par quatre qualifications pour la phase de poules de la Ligue des champions (2012, 2015, 2016 et 2020), les Fohlen sont rentrés dans le rang depuis le départ de l’entraîneur Marco Rose au Borussia Dortmund l’été dernier. Un départ reproché à Max Eberl, de même que le choix de son remplaçant (Adi Hütter, ex-Young Boys) et la mauvaise gestion de plusieurs dossiers chauds. Les départs ratés de plusieurs internationaux (Denis Zakaria, Matthias Ginter et Marcus Thuram) auraient d’ailleurs entraîné des problèmes financiers au sein du club allemand.