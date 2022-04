Guerre en Ukraine  – A Boutcha, des habitants reviennent après le départ des «salopards» 

Guerre en Ukraine : À Boutcha, des habitants reviennent après le départ des «salopards»

Après le départ des forces russes, des Ukrainiens reviennent dans la ville de Boutcha, où les images de cadavres dans les rues ont suscité une indignation internationale.

Sa mère, Natalia Predko, 69 ans, l’y a rejoint le 11 mars, profitant d’une opération d’évacuation de civils, alors que Boutcha était occupée par les soldats de Moscou. La sexagénaire laissait là son mari, qui n’a jamais voulu partir de chez lui. Les combats autour de la localité n’ont jamais totalement cessé et fin mars, les troupes russes se sont retirées de la ville. Des dizaines de cadavres de civils y ont été découverts, le week-end dernier, dont certains avaient les mains liées dans le dos.

Aide alimentaire

«La ville est en ruine»

«Je suis très très heureuse d’être revenue et de voir notre drapeau national, après la libération de notre ville par l’armée ukrainienne. Gloire à l’Ukraine!», s’exclame Natalia, en regardant l’étendard bleu et jaune claquer au vent. Elle est aussi heureuse d’avoir retrouvé son mari sain et sauf. Vont-elles continuer à vivre à Boutcha ? Pour sa fille, c’est une évidence: «Nous prévoyons de rester ici.»