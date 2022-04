Guerre en Ukraine – A Boutcha, des «Russes brutaux» ont «maltraité tout le monde»

Guerre en Ukraine : À Boutcha, des «Russes brutaux» ont «maltraité tout le monde»

À Boutcha, des témoins racontent les violences subies par les civils ukrainiens, qui seraient dues aux forces spéciales russes, alors que la communauté internationale appelle à une enquête sur ces crimes.

«Juste devant mes yeux, ils ont tiré sur un homme qui allait chercher de la nourriture au supermarché»: à Boutcha , Olena a raconté à l’AFP comment des forces russes «brutales» , différentes des soldats réguliers, ont semé la terreur dans la ville. Située à 30 km au nord-ouest du centre-ville de Kiev , la localité a été occupée par l’armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d’un mois. Les bombardements y ont cessé le 31 mars et les forces ukrainiennes n’ont pu complètement y pénétrer qu’il y a quelques jours. L’UE a annoncé de nouvelles sanctions après ces massacres .

«Il n’y avait pas d’armée ukrainienne en ville, seulement la défense territoriale, composée principalement de gardes d’entreprises locales, sans arme. Et puis ils ont fui», quand les Russes sont arrivés, raconte-elle à l’AFP, volubile et avec une voix forte. «Au début, il y avait surtout des jeunes soldats (russes). Puis, deux semaines plus tard, il y en a eu d’autres. Plus âgés, ils avaient plus de 40 ans. Ils étaient brutaux. Ils ont maltraité tout le monde. Et c’est là que les massacres ont commencé», ajoute-elle, avant de s’interrompre, pensive, le regard sombre.