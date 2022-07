Guerre en Ukraine: A Boutcha, retour difficile à une certaine normalité

Guerre en Ukraine : À Boutcha, retour difficile à une certaine normalité

Des habitants de la banlieue de Kiev, devenue un symbole de la brutalité des forces russes, ont retrouvé un semblant de vie normale.

Il y a environ trois mois, des soldats russes fouillaient sa maison et dormaient dans la chambre d’enfants. La famille était partie à l’époque: Anna, la maman, se trouvait en Roumanie et Maxime avait emmené les deux enfants dans une zone plus sûre de l’Ouest ukrainien, après le début de l’invasion russe, le 24 février.

Aujourd’hui, toute la famille est réunie autour de la table et Maxime, un webdesigner âgé de 36 ans, observe: «Dans cette atmosphère, je me sens comme si rien ne pouvait arriver et que la vie est normale. Mais nous savons qu’il y a une guerre et qu’aucun endroit n’est sûr en Ukraine en ce moment».