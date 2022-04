Fusillade à New York: A Brooklyn, de longues minutes d’effroi sous terre

Fusillade aux Etats-Unis : A Brooklyn, de longues minutes d’effroi sous terre

Un homme portant un masque à gaz a semé le chaos dans le métro, mardi à l’heure de pointe du matin, en déclenchant deux engins fumigènes avant d’ouvrir le feu, faisant 23 blessés dont dix par balle.

C’est l’heure de pointe dans les transports publics mardi matin à New York et de nombreux usagers empruntent la ligne N du métro, qui relie les arrondissements du Queens et de Brooklyn.